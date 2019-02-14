وفاة الفنانة نادية فهمي بمنزل طليقها بعد إصابتها بألزهايمر

توفيت صباح اليوم الخميس، الفنانة نادية فهمي عن عمر يناهز الـ71 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بمنزل زوجها السابق الفنان سامح الصريطي، بعدما أصيبت بمرض ألزهايمر.

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وشيعت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة لتدفن بمقابر البساتين، ويقام العزاء غداً الجمعة بمسجد عمر مكرم.

وكانت الراحلة نادية فهمي تقيم خلال الأشهر الأخيرة بمنزل زوجها السابق الفنان سامح الصريطي، تحت رعاية ابنتها الفنانة إبتهال الصريطي؛ حيث ظلت لفترة طويلة بأحد المصحات بالقاهرة، لكن مع تدهور حالتها الصحية، اضطرت ابنتها لنقلها للعيش معها.