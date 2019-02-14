توفيت صباح اليوم الخميس، الفنانة نادية فهمي عن عمر يناهز الـ71 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بمنزل زوجها السابق الفنان سامح الصريطي، بعدما أصيبت بمرض ألزهايمر.
اقرئي أيضا : راغب علامة: عندما شعرت بقرب وفاة والدي أمسكت العود وغنيت له
وشيعت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة لتدفن بمقابر البساتين، ويقام العزاء غداً الجمعة بمسجد عمر مكرم.
وكانت الراحلة نادية فهمي تقيم خلال الأشهر الأخيرة بمنزل زوجها السابق الفنان سامح الصريطي، تحت رعاية ابنتها الفنانة إبتهال الصريطي؛ حيث ظلت لفترة طويلة بأحد المصحات بالقاهرة، لكن مع تدهور حالتها الصحية، اضطرت ابنتها لنقلها للعيش معها.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الفنانة نادية فهمي بمنزل طليقها بعد إصابتها بألزهايمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.