في عيد الحب: أحمد جمال يكشف أهم صفات خطيبته

كشف نجم أراب آيدول أحمد جمال عن أن أكثر صفة جذبته في خطيبته ديانا الخميس هي المرح وحبها للحياة.
وتحدث «جمال»، عن بداية حبهما قائلاً: «قابلتها في دبي وأصبحنا أصدقاء، وتحولت علاقتنا إلى قصة حب».
وأكد أنه يحب طموحها، كما أنها في الوقت نفسه فتاة تحب المرح والحياة، ولديها إصرار على النجاح وتحقيق ذاتها، وهذا أمر لا أجده كثيراً.
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وكان أحمد جمال أعلن خطوبته من ديانا الخميس منذ أسابيع، وحرص عدد كبير من النجوم على تهنئته.
ويواصل أحمد جمال التحضيرات الخاصة بألبومه الغنائي الجديد؛ استعدادًا لطرحه الصيف المقبل.
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