ماذا قال محمود البزاوي عن اعتزال لطفي لبيب؟

نشر الفنان محمود البزاوي تويتة بشأن خبر اعتزال الفنان الكبير والعظيم لطفي لبيب، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلاً: «لو خبر اعتزال أستاذ لطفي لبيب ده حقيقي فياريت الدورة القادمة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يكون ضمن تكريماتها تكريم واحد من أهم مصادر البهجة في حياتنا، الفنان الجميل والعظيم لطفي لبيب».

أعلن الفنان الكبير لطفي لبيب عن اعتزاله الفن نتيجة تدهور صحته في الأيام الأخيرة.

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الجدير بالذكر أن الفنان محمود البزاوي يستعد لمسلسل «علامة استفهام» والذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل، والذي يشارك في بطولته محمد رجب ونورهان وهيثم أحمد زكي ومي سليم وإدوارد، ومن تأليف إسلام حافظ ومن إخراج سميح النقاش.

كما يستعد لمسلسل «أبوجبل» والذي من المقرر عرضه خلال المارثون الرمضاني المقبل، وهو من بطولة مصطفى شعبان وصلاح عبدالله، وأحمد النجار وأيتن عامر ومحمود الجندي، ومن تأليف محمد سيد بشير ومن إخراج أحمد صالح.

ومن آخر أعمال الفنان محمود البزاوى هو فيلم «البدلة» والذي يشارك في بطولته تامر حسني وأكرم حسني، وأمينة خليل ودلال عبدالعزيز، وحسن حسني وماجد المصري، ومن إخراج محمد جمال العدل، وفكرة تامر حسني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر.