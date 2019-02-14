شاهدوا.. شاب يدخل امتحان قبول الجامعة متنكرا في هيئة امرأة

كتب امير فتحي في الخميس 14 فبراير 2019 11:34 مساءً -

اعتقلت الشرطة مؤخرا طالبا في جامعة مايور دي سان ميجيل، بوليفيا، أثناء محاولته إجراء امتحان القبول في الجامعة نيابة عن طالبة، متنكرا في هيئة امرأة.

كان الشاب “بريان” البالغ من العمر 19 عاما طالبا في كلية هندسة الأنظمة بالجامعة. لكن في 6 فبراير، حاول دخول اختبار القبول في كليته مرة أخرى نيابة عن طالبة. وحتى يتمكن من خداع الموظفين، وضع شعرا مستعارا واستخدم المكياج وارتدى الملابس النسائية.

لسوء الحظ، جلس الشاب في مقدمة قاعة الامتحان ما جعله عصبيا وسرعان ما جذب انتباه الأساتذة والمساعدين. وقبل استلام ورقة الامتحان، ذهب إليه أحد المساعدين ليتحقق من هويته، واعترف في نهاية المطاف.

وقال بريان في البداية إن أحد أقارب الفتاة اتصل به من خلال موقع “أولكس”، وعرض عليه أموالا للدخول إلى الامتحان نيابة عن الفتاة لأنها كانت مسافرة.

وبعد قبوله العرض، تم إرسال طلب الالتحاق بالجامعة والحجز له في مركز تجميل لوضع المكياج ليبدو بمظهر أنثوي وأكثر قابلية للتصديق بأنه فتاة.

وأضاف الشاب إنه لم يكن يريد فعل ذلك، لكنه قبل لأنه يحب الدراسة ويريد الذهاب إلى اليابان لاستكمال دراسته.

ومع ذلك، غير الشاب اعترافه لاحقا، وقال إنه فعل ذلك بدافع الحب لمساعدة حبيبته.

لحسن الحظ، لم تستطع الشرطة اتخاذ أي إجراء ضد الشاب، لأن انتحال شخصية طالب جامعي في امتحان القبول ليس جريمة، وكان سيكون الأمر مختلفا إذا كان قد وقع على ورقة الامتحان، حيث تعد في هذه الحالة قضية تزوير.

وأعلن مجلس إدارة الجامعة أنه سيتم التوصل إلى عقاب مناسب للشاب، أما بالنسبة للطالبة فهي لم تسجل بعد في الجامعة، لذا ليس من الواضح ما إذا كان يمكن اتخاذ أي إجراء ضدها.

في حين قال رئيس الجامعة في وقت لاحق، إن كلا الطالبين سيتم حظرهما من نظام الجامعات العامة البوليفي، ما يجعلهما من المستحيل التقدم بطلب إلى أي جامعة عامة في البلاد.