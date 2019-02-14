مريم حسين تحصلُ على سيارة فارهة هديّة عيد الحبّ.. شاهدي ردّ فعلها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تلقّتْ الممثلة المغربية، العراقية، المقيمة في الإمارات، مريم حسين، سيارة فارهة، كهدية في الفالنتين، أو عيد الحبّ.

ونشرتْ مريم حسين، مقطع فيديو، عبر حسابها على "سناب شات"، عبّرتْ من خلاله عن ردّ فعلها، بعد تلقّيها هذه السّيارة الفارهة، وظهرتْ حسين، خلال مقطع الفيديو، يصطحبها أصدقاؤها، لكي يفاجئوها بالهدية، والتي كانت عبارة عن سيارة، من طراز "استون مارتن فانكويس".

وظهرتْ مريم في الفيديو، دون أنْ تتمالك نفسها من بالغ السعادة، بعد أنْ أزاح أصدقاؤها أيديهم، من فوق عينيها، وشاهدتْ السّيارة، حيث ركضتْ إليها، وهي تصرخ، والتقطتْ صورة بجوارها، ونشرتها عبر "إنستغرام"، وأرفقتها بتعليق: "لقد وصل عيد الحب مع المفاجأة الكبرى".

ويبدأ سعر استون مارتن، في الإمارات العربية المتّحدة، من 1,260,000 ألف درهم إماراتيّ، أي ما يعادل 343,100 دولار أمريكيّ، أو 1,286,600 ريال سعوديّ.

يُذكر، أنّ مريم حسين، تزوّجت من الممثل السعوديّ، فيصل الفيصل، في مايو 2016، لكنّ زواجهما لم يستمر طويلاً، حيث سرعان ما اشتعلتْ الخلافات بينهما، حتى وصلتْ إلى طلاقهما في ديسمبر، من نفس العام.