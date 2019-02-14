بوسي تُطل مع مي عزالدين في رمضان

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تتعاون الفنانة الكبيرة بوسي مع الفنانة مي عز الدين بعد 4 سنوات من تجربتهما الدرامية "حالة عشق". حيث ستكون إحدى نجمات "البرنسيسة بيسة" وهو المشروع الدرامي الجديد المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل الذي كتبه فاروق هشام ومصطفى عمر ويخرجه اكرم فريد، علماً بأنها ستقوم بتصوير دورها خلال الايام القليلة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن بوسي تواصل تصوير دورها في مسلسل "قيد عائلي" المقرر عرضه خلال الشهر المقبل وينتمي للدراما الطويلة.