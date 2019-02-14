رانيا يوسف تطالب المسيئين لسمعتها بجرأة الاعتذار

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: بعد جدل كبير حول الفيديو الإباحي المفبرك الذي يحمل اسم الفنانة رانيا يوسف، والقاء القبض على شبيهتها من قبل الشرطة قبل أيام، حرصت بدورها على التعليق على الأمر عبر حسابها الخاص على "إنستجرام".

ونشرت خبر القبض على شبيهتها في قضية الفيديوهات الإباحية وعلقت عليها كاتبة: "يا تري هل عندكم دين وضمير واخلاق وشجاعه الاعتذار على اسمي وسمعة بناتي وعرضنا اللي نهشتوه فيه علي السوشيال ميديا والمواقع والجرايد والمجلات انا مش حقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في اَي حد نهش في عرضي وعرض بناتي او قال عليا كلمه مسيئة في حقي او في حق بناتي ربنا المنتقم الجبار".

يُذكر أنها حرصت على نفي علاقتها بالفيديو وقام بمحاميها بتقديم بلاغ للنائب العام حوله. علماً أنها أكدت في تصريحاتٍ سابقة تضررها وبناتها من زجّ اسمها بفيديو لا علاقة لها به.