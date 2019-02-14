شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هبة طوجى فى البروفات النهائية استعدادا لحفلها بالقاهرة غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تؤدى المطربة اللبنانية هبة طوجى، بصحبة الموسيقار أسامة الرحبانى، البروفات النهائية استعدادا لإحياء حفل غنائى، غداً الجمعة، بمناسبة احتفالات الفلانتين.
ويعد هذا الحفل الذى يقام على أحد مسارح التجمع الخامس، هو الحفل الثانى لهبة طوجى فى القاهرة، بعد الحفل الناجح، الذى أقيم العام الماضى بالقاهرة الجديدة، حضره عدد كبير من نجوم المجتمع والفن.
ومن المتوقع أن تغنى هبة عددا من أغانيها الرومانسية، بالإضافة إلى أغنيتها "سلم على مصر".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. هبة طوجى فى البروفات النهائية استعدادا لحفلها بالقاهرة غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.