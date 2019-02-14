مدحت العدل يٌعلق على هدف عبدالله سعيد في سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر السيناريست مدحت العدل عبر حسابه الشخصي بموقع " تويتر" تغريدة يعلق بها على الأداء الجيد لـ عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز. وكتب العدل في تغريدته: "جامد قوووي عبدالله السعيد.. راجع المنتخب أكيد". يُذكر أن نادي بيراميدز تغلب على نادي سموحة 4-0 في المباراة التي جمعت بينهما في بطولة الدوري الممتاز.

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