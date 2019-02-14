"مشربتش من نيلها" يجمع سامح عبدالعزيز وعمر طاهر قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعاقد المخرج سامح عبدالعزيز مع شركة "دبل ايه" لمالكها إيهاب صديق، لإنتاج فيلمه السينمائي الجديد "مشربتش من نيلها" تأليف عمر طاهر.

وبدأت جلسات التحضير الخاصة بالفيلم، واختيار أبطال العمل المقرر الإعلان عن أسمائهم الفترة المُقبلة، على أن يتم عرض الفيلم في موسم عيد الفطر السينمائي.

يُذكر أن أخر أفلام سامح عبدالعزيز كان "سوق الجمعة"، بطولة عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، ريهام عبدالغفور، أحمد فتحي، محمد عز، سهر الصايغ، صبري فواز، نسرين أمين، ومحمد لطفي.