شاهد.. أدهم سليمان يوجه رسالة شكر لـ أحمد كامل

كتب - أحمد عمرو:

وجه النجم أدهم سليمان رسالة شكر للمطرب أحمد كامل، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر فيديو للفنان أحمد كامل، معلقاٌ عليه: "لأن الفن اخلاق...ولانه مواقف...ولإن الصداقه معني كبير اوي كان دايما رأيي في أحمد كامل انه انسان قبل فنان...مواقفك ياصاحبي بتعبر عنك وكل كلام الشكر لايمكن يكفيك الف شكر ليك ياملك الليل والف شكر لكل الجمهور العزيز وانت قلتها بنفسك

انت موجود كإني موجود وزيادة وانا كمان وجودي وجودك وزيادة حبيبي يافنان يابن الاصول".

يذكر أن المطرب أدهم سليمان أحد أسرع التجارب الغنائية نجاحًا فى المجال، وحفر اسمه فى قلوب معجبيه بملايين المشاهدات التى أعقبت أشهر أغانيه "اسمى" و"حافة العالم"، وأطل منذ سنتين بألبومه الغنائى الأول "يا عطرى"، وكسر حاجز الـ37 مليون مشاهدة بكليبه قبل الأخير "يا سمرا"، وافتتح

انطلاقته الغنائية لعام 2019 بأجدد أغانيه المصورة "لسه فاكر".