شاهد.. نوال الزغبي تطرح ألبومها الجديد

طرحت النجمة نوال الزغبي أغاني ألبومها الجديد" كدة Bye"، عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كما يضم الألبوم 10 أغاني، وهي:

"مش خايفة"، من كلمات خالد تاج الدين ، وألحان عمرو مصطفى.

"آه يا سيدي"، من كلمات

نور الدين محمد، و ألحان محمود الخيامي.

"جوة قلبه"، من كلمات أمير طعيمة، و ألحان عمرو مصطفى.

" كده باي"، من كلمات أيمن بهجت قمر، و ألحان عمرو مصطفى.

"محاية"، من كلمات مازن ضاهر، و ألحان فضل سليمان.

"صبح صبح"، من كلمات و ألحان عمرو المصري.

"الجمال لي ناسه"، من كلمات عمرو المصري، و ألحان عمرو الشاذلي.

"اللي براسي عملتو"، من كلمات حسّان عيسى، و ألحان علي حسون.

"ميه وجع"، من كلمات إيهاب عبد العظيم، و ألحان مصطفى العسال.

"أيام صعبة"، من كلمات أحمد عبد النبي، و ألحان بسّام المهدي.