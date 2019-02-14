شاهد.. نوال الزغبي تطرح ألبومها الجديد

طرحت النجمة نوال الزغبي أغاني ألبومها الجديد" كدة Bye"، عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كما يضم الألبوم 10 أغاني، وهي:
"مش خايفة"، من كلمات خالد تاج الدين ، وألحان عمرو مصطفى.
"آه يا سيدي"، من كلماتنور الدين محمد، و ألحان محمود الخيامي.
"جوة قلبه"، من كلمات أمير طعيمة، و ألحان عمرو مصطفى.
" كده باي"، من كلمات أيمن بهجت قمر، و ألحان عمرو مصطفى.
"محاية"، من كلمات مازن ضاهر، و ألحان فضل سليمان.
"صبح صبح"، من كلمات و ألحان عمرو المصري.
"الجمال لي ناسه"، من كلمات عمرو المصري، و ألحان عمرو الشاذلي.
"اللي براسي عملتو"، من كلمات حسّان عيسى، و ألحان علي حسون.
"ميه وجع"، من كلمات إيهاب عبد العظيم، و ألحان مصطفى العسال.
"أيام صعبة"، من كلمات أحمد عبد النبي، و ألحان بسّام المهدي.
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