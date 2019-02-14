شاهدوا محمد فضل شاكر يطرح كليب “بحبك”.. ويفجر مفاجأة جديدة لجمهوره

كتب امير فتحي في الخميس 14 فبراير 2019 09:57 مساءً -

طرح الفنان ​محمد فضل شاكر​ كليب أغنيته الجديدة “بحبك” باللهجة المصرية اليوم في عيد العشاق والأغنية ومن ألحان ​وليد سعد​ وكلمات ​محمد الرفاعي​ وحققت مشاهدات قياسية بلغ 4000 مشاهة في أقل من ساعتين، وكما عودنا شاكر أتت الأغنية رومانسية لكن بإيقاع سريع وكلمات خفيفة وعميقة توجه بها الى الحبيبة ليعبر عن مدى حبه وشوقه اليها.



اللافت أن شاكر طلب من متابعيه في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أن يدعموا الكليب والأغنية من خلال نشرها على صفحاتهم حيث اعتبر في مقطع فيديو توجه به إلى محبيه بأنه يعاني من التعتيم الاعلامي وهذا ما دعاه ليطلب منهم نشر الكليب، كما أعلن عن اغنية جديدة سيصدرها قريباً بعنوان “من هلّأ” من كلمات أحمد ماضي وألحانه علماً أنها المرة الأولى التي سيقوم فيها محمد شاكر بالتلحين لنفسه، وهي مخصصة للعازبين ووعد بأن تصدر خلال شهر أو شهر ونصف على الأكثر.