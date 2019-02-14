لطفي لبيب يعلن اعتزاله نهائيًّا

متابعة بتجــــــــــــــرد: أعلن الممثل المعروف لطفي لبيب اعتزاله العمل الفني بصورة نهائية، بعدما تدهورت حالته الصحية جراء الإصابة بجلطة في الرأس، مؤكداً أنه سيستمر بتصوير مشاهد متبقية من أعمال عدة تعاقد عليها سابقاً.
وأضاف الممثل المصري: “رغم حبي الشديد للفن، إلا أنّ صحتي لم تعد تساعدني على ذلك، فليس بمقدوري مواصلة التصوير لساعات طويلة مثلما كنت أفعل قبل ذلك، ولهذا قررت أن أتوقف”.
إشارة الى أن أسرته أعلنت أخيراً أنّ ظروفه الصحية لا تسمح له بحضور المناسبات العامة، تعليقاً على غيابه عن حفلة تكريمه في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
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