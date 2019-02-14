لماذا خسرت كايلي جينر وأريانا غراندي ملايين المتابعين على انستغرام؟

متابعة بتجـــــــــــــرد: خسرت كلّ من نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر والمغنية العالمية أريانا غراندي ملايين المتابعين عبر انستغرام.

وفي التفاصيل، فإن هاتين النجمتين الأكثر متابعة عبر انستغرام، قد واجهتا مشكلة في تطبيق التواصل الاجتماعي انستغرام يوم أمس الأربعاء.

وقد أعلنت شركة انستغرام صباح اليوم عن هذا الخبر من دون شرح سبب المشكلة أو ذكر أي تفاصيل أخرى.

نُشير إلى أن أريانا كانت تحظى بمتابعة 145 مليون متابع، أما اليوم فتقلّص العدد إلى 142 مليون شخص. أما كايلي فقد خسرت 3 ملايين متابع فأصبح لديها 124 مليون متابع بدلاً من 127 مليون.

بالإضافة إلى كايلي وأريانا، واجه المؤثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي جايمس تشارلز المشكلة نفسها.

الجدير ذكره، أن شركة انستغرام قد نشرت تغريدة عبر تويتر جاء فيها التالي “نحن على دراية بمشكلة تسببت في انخفاض عدد المتابعين لبعض الحسابات. سنحل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن.”