رسالة رومانسية من حسام حبيب إلى شيرين في عيد الحب

متابعة بتجـــــــــــــرد: خصّ الفنان المصري حسام حبيب زوجته النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب برسالة رومانسية في مناسبة عيد الحبّ.

ونشر حسام حبيب صورة لـ شيرين عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام” وبتعليقه عليها أعرب عن حبّه الكبير لها فكتب: “كل سنه و كل يوم و كل ساعه و كل ثانيه و انت ملكه قلبي كل سنه و انت الهوا اللي بتنفسه و الحب اللى عمري ما حسيت معناه بجد الا معاكى بحبك”.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد صرّحت مع الإعلامية وفاء الكيلاني في الحلقة الختامية من برنامج “تخاريف” أن تتمنى أن يستمر زواجها من حسام حبيب طيلة الحياة.

الجدير ذكره أن

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب احتفلا بزواجهما يوم 7 نيسان/أبريل من عام 2018 المنصرم في حفل بسيط حضره عدد من أصدقائهما المقربين.