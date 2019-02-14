أنغام تطرح أغنية "يا ريتك فاهمني" احتفالا بعيد الحب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت المطربة المصرية أنغام أغنيتها الجديدة "ياريتك فاهمني" في إطار الاحتفال بعيد الحب.

والأغنية إحدى أغاني ألبوم أنغام الجديد الذي تستعد لطرحه مع نهاية الشهر الجاري، وهو من إنتاج وتوزيع شركة "روتانا".

ومن ناحية أخرى، تشارك أنغام في لجنة تحكيم برنامج المسابقات الجديد "الزمن الجميل" مع كل من مروان خوري وأسما لمنور، الذي يذاع عبر قناة أبوظبي الفضائية.

برنامج "الزمن الجميل" مكون من 5 مراحل على 13 حلقة تعرض أسبوعيا، ومن المقرر أن تتم استضافة عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي خلال الحلقات الـ13، للمشاركة في هذه الاحتفالية.