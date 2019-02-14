الأمير هاري يقضي عيد الحبّ في أجواء قاسية.. وميغان وحيدة في القصر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قضى دوق ساسيكس، الأمير هاري، يوم عيد الحبّ "الفلانتين" الأوّل له، كرجل متزوّج، في واحدة من أقسى الأجواء، على كوكب الأرض، حيث يشارك مع القوّات البحريّة الملكية، في التدريب، في منطقة الدائرة القطبية الشمالية، شمال النرويج.

وعانى هاري 34 عامًا من رياح ثلجية، أثناء مشاركته في التدريبات، باعتباره قائد لقوات المارينز الملكية ـ وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويتدرّب جنود البحرية، على كيفية البقاء على قيد الحياة، والتكيّف، والقتال، في ظروف قاسية، دون الصفر.

وصل هاري، على متن طائرة خاصّة، في محطّة بردفوس الجوية، بعد الساعة 11.15 صباحًا، بالتوقيت المحليّ (10.15 صباحًا، بتوقيت غرينتش) صباح اليوم، حيث استقبله السّفير البريطانيّ في النرويج، ريتشارد وود.

وتأتي هذه الرّحلة، في الذكرى الخمسين، لتأسيس قاعدة القوات الخاصّة، وقادة طائرات الهليكوبتر، المُقامة في تلك البقعة النائية.

ويُعتقد أنّ دوقة ساسكس، ميغان ماركل، في منزلها بقصر كنسينغتون في لندن، بعد أسبوع مضطّرب، عقب تسرُّب تفاصيل، عن الرسالة التي أرستلها لأبيها، العام الماضي.

ومن المرجّح أنْ يلتقي الأمير هاري، بزوجته في المساء، لتقضية اليوم سويًا.