- منتج "أفراح إبليس" يقرر خروجة من سباق رمضان 2019

استقرت الجهة المنتجة لمسلسل "أفراح إبليس" الجزء الثاني للنجم جمال سليمان وصابرين على خروجه من السباق الرمضاني القادم 2019و عرضه بعد الموسم وذلك نظرا لان حلقاته تصل لـ60 حلقة.

يشار إلي ان"أفراح إبليس 3" بطولة جمال سليمان وصابرين ومحمود عبدالمغنى وكمال أبورية ومنى عبدالغنى ومحمد عادل وهنادى ومجموعة كبيرة من النجوم والوجوه الشابة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى عن قضايا الصعيد المتنوعة، ويناقش أيضا قضية الإرهاب وضرورة مساندة الدولة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.

وكان الجزء الأول قد عرض عام 2009، وحقق نجاحًا كبيرًا، ودارت أحداثه حول "همام" جمال سليمان، رجل الأعمال الصعيدى، الذى يقع فى غرام الخادمة "دهب" بعدما أحضرتها زوجته جملات لتعطف عليها، وفى نفس الوقت يحاول السيطرة على تجارة الحديد من خلال علاقاته بشخصيات مهمة فى القاهرة.

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