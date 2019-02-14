لطيفة في عيد ميلادها الـ58.. 250 أغنية صنعت مشوارها.. وأبرز خلافاتها مع حلمي بكر وفلة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاعت أن تحظى بحب الجمهور في مصر والوطن العربي، بإطلالتها الفنية المتميزة، حيث يحل الخميس عيد ميلاد المطربة التونسية لطيفة، والتي ولدت في 14 فبراير 1961، وتعد من أشهر المطربات اللاتي حظين بحب الجمهور، ونالت مكانة عالية في عالم الغناء لسنوات.

وبمناسبة عيد ميلادها الـ58، يرصد "فوشيا"، أبرز محطات حياتها الفنية والخاصة.

نشأتها الفنية

ولدت المطربة لطيفة، في تونس بمنطقة سيدي عمر في ولاية منوبة لأب عسكري حارب في المغرب العربي، وأمْ لا تعرف القراءة والكتابة.

دراستها الأكاديمية

تلقت تعليمها في مدرسة الأخوة حتى المرحلة الثانوية، ثم تابعت دراستها في القاهرة، حيث نالت من أكاديمية الفنون والمعهد العالي للموسيقى العربية درجة البكالوريوس بتقدير امتياز، تبعه دبلوم بدرجة امتياز مضاعف.

الجانب الإنساني في حياة لطيفة

أسّست النجمة التونسية عام 2005 مؤسسة "لطيفة الخيرية" لتكون أول مؤسسة خيرية لفنانة عربية، متخصصة لدعم أعمال الخير بالوطن العربي.

250 أغاني صنعت نجوميتها

رحلة طويلة قضتها الفنانة التونسية لطيفة، وكانت مشغولة بعملها، لتنجح بالفعل، في الوصول إلى تلك المكانة، حيث قدمت أكثر من 250 أغنية على مدار مشوارها الفني، بعضها ساهم في صناعة نجاحها، وبعضها تعد محطات فنية فاصلة في حياتها.

من أبرز هذه الأغاني، "إوعى تغير، عشان بحبك، حبك هادي، بحب في غرامك، ياغدار، كرهتك، واضح، يبقى أنت أكيد في مصر".

لطيفة تتحدث عن زواجها

كشفت الفنانة لطيفة، عن عدد زيجاتها، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج شيخ الحارة 2، حيث قالت: "عبد الوهاب قالي الفن زي الفريك ما بيحبش شريك، لأن قناعاتي زي قناعاته وهو في الأول والآخر نصيب، وأن الجواز بيعطل عن الفن".

وسألتها بسمة وهبة، قائلة: "لطيفة إنتي متجوزتيش في حياتك؟" فردت: "أنا ارتبطت لكن متجوزتش ماعشتش حياة اجتماعية ومعملتش أسرة وانا ارتبطت مرة واحدة فقط في حياتي رسمية أنا ماليش في غير الرسمي، ولكنها لم تكتمل بالزواج".

حقيقة عدم دخولها السعودية

أوضحت الفنانة لطيفة التونسية أنها لم تُمنع من العمرة في المملكة العربية السعودية، لأنها لم تطلب من أي سفارة سعودية ذلك أبدًا.

وأضافت لطيفة في تغريدة نشرتها عبر تويتر، أنها لم تطلب ذلك بسبب خوفها من تكرار موقف حدث قبل 7 سنوات عندما ذهبت لإحياء عرس بفيزا زيارة من السفارة السعودية في بيروت.

وكانت السفارة السعودية في تونس قد أوضحت من جهتها عبر "تويتر" أن لطيفة لم يسبق لها التقدم بطلب تأشيرة للحج أو العمرة، مؤكدة أن بامكانها التقدم بطلب الحصول عليها كغيرها متى رغبت.

رسالتها إلى زياد الرحباني

احتفلت المطربة التونسية لطيفة بعيد ميلاد الملحن اللبناني زياد الرحباني، حيث وجهت إليه رسالة عبر تعليقها على فيديو نشرته عبر "إنستغرام"، قائلة: "الوقت اللي ما شفنا بعض فيه ومرق كإنه ما مرق بدنا نعمل شيء حلو، فيه أحلى من كده كلام ممكن ابتدي بيه السنة؟، زياد الرحباني معاك بنغني ونفرح ونضحك ونتألم ونبكي، وجودك بيننا نعمة من رب العالمين، الله يحافظ عليك ويخليك لينا يا أكبر مبدع".

خاطبت السعوديين بالحجاب

نشرت لطيفة التونسية عدة مقاطع فيديو لها قبل مغادرتها عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، وذلك عبر حسابها الخاص على "تويتر".

وظهرت لطيفة في الفيديو، وهي ترتدي الحجاب، موجّهة الشكر بدورها للشعب السعودي، بعد مشاركتها في حفل إعلان الرياض عاصمة الإعلام العربي.

وشكرت أيضًا وزارة الإعلام السعودية، وسفارتي المملكة في تونس والقاهرة.

قصة خلافها وتصالحها مع فلة الجزائرية

بعد مرور سنوات عديدة على خلافهما، أعلنت الفنانة فلة الجزائرية تصالحها مع الفنانة لطيفة التونسية وذلك عبر فيديو نشرته فلة على صفحتها الخاصة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الفيديو ظهرت لطيفة جالسة على الطاولة نفسها وفلة كانت تغني، وقامت بالتصفيق لها وبدت ملامح السعادة على وجهها كما التقطتا صورًا تذكارية معًا.

وتحدّثت فلة في فيديو آخر بأنه بعد سنوات الخلاف لم يدخل بينهما للصلح سوى النجمة اللبنانية هيفاء وهبي التي نجحت في جمعهما أخيرًا.

يذكر أن سبب خلافهما بدأ عندما هاجمت فلة الفنانة التونسية لطيفة ووصفتها بـ"اللئيمة" واتهمتها بشرب الكحول بكثرة، وردت عليها الأخيرة قائلة: "فلة من الأساس شخصية غير متزنة وليست لها أغانٍ ناجحة تذكر"، مطالبة إياها بإجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة من المدمن للكحول.

خلافها مع حلمي بكر

رفضت لطيفة، التعليق على كلام وتصريحات الملحن المصري حلمي بكر عنها، حيث سبق وقال إنها لا تمتلك صوتًا جميلًا وأن كل مؤهلاتها بحسب ما نقل عن رأي الموسيقار المصري الراحل محمد عبد الوهاب أن ساقيها جميلة.

وقالت الفنانة التونسية ردًا على كلام حلمي بكر: "مع احترامي لشخصه وتاريخه وفنه، لن أنزل لهذا المستوى الدنيء من الحوار لأعلق على تصريحاته"، مضيفًة: "تربيتي وأخلاقي وتاريخي يمنعوني من الرد عليه بهذا المستوى"، متابعًة: "احترم نفسك وكده عيب".