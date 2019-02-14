المصممة عالية عبد العزيز تكشف عن أحدث صيحات موضة الحقائب 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت مصممة الحقائب المصرية، عالية عبدالعزيز، عن أحدث خطوط الموضة في عالم الحقائب لعام 2019 من حيث التصميمات والألوان، موضحة أن الشكل الدائري سيظهر بشكل كبير هذا العام.
وقالت عالية لـ "فوشيا" إن الموضة في 2019 ستتجه لتصميم حقيبة أكثر عملية للاستخدامات المختلفة، مشيرة إلى أن ألوان صيف 2018 مثل البرتقالي والفوشي والأصفر ستستمر في 2019 بالاضافة إلى الجلد اللامع والتطريزات المتنوعة.
وتحدثت المصممة عالية عبدالعزيز عن جديدها في تصميم الحقائب واتجاهها إلى تطريز الأحذية بنفس الشكل.
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