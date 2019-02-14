شاهدي قصور كيم كارداشيان الفاخرة.. وهذه قيمتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ربما تعد النجمة، كيم كارداشيان، واحدة من النجمات القلائل اللاتي استطعن أن يحققن ثروة كبرى على مدار مدة زمنية قصيرة بفضل عملها متنوع النشاطات سواء في مجال الترفيه أو الموضة؛ وهو ما استغلته في تحقيق الشهرة بشكل أسرع.

كما يتضح من عدد متابعيها على إنستغرام الذين يقدر عددهم بـ 125 مليون متابع، ويتضح كذلك من ثروتها العقارية التي نجحت في تأسيسها على مدار سنوات.

ونستعرض معك سيدتي فيما يلي قائمة بكامل ممتلكات كيم العقارية:

اشترت في 2007 شقة مكونة من غرفة نوم واحدة مساحتها 1750 قدمًا مربعة في كلارك درايف، ويست هوليوود بلوس أنجلوس مقابل 885 ألف دولار.

اشترت في 2010 فيلا مكونة من 5 غرف نوم مساحتها 4 آلاف قدم مربعة في بيفرلي هيلز بلوس أنجلوس مقابل 4.8 مليون دولار.

اشترت برفقة زوجها كانييه ويست في 2013 قصرًا يتألف من 6 غرف نوم مساحته 9 آلاف قدم مربعة في بيل اير بلوس أنجلوس مقابل 11 مليون دولار.

اشترت هي وزوجها كانييه ويست في 2014 عزبة مساحتها 3.5 فدان (15667 قدمًا مربعة) في هيدن هيلز بلوس أنجلوس مقابل 20 مليون دولار.

اشترت في 2018 شقة فاخرة مكونة من 4 غرف نوم مساحتها 4700 قدم مربعة في ميامي بفلوريدا مقابل 14 مليون دولار.