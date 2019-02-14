سمية الخشاب ترافق أحمد سعد بحفل عيد الحب

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: حرصت الفنانة سمية الخشاب على مرافقة زوجها الفنان أحمد سعد في رحلته إلى أربيل العراق التي سيقوم فيها بإحياء حفل عيد الحب مساء اليوم. وهما يدعمان بعضهما البعض فنياً منذ زواجهما قبل أكثر من عام، بعد قصة حب استمرت بالخفاء قبل ظهورها للعلن بسبب التسريبات. علماً أنها تبحث في الوقت الحالي عن أغنية جديدة لطرحها منفردة.

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