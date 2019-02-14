بالفيديو.. حسين الجسمي يطرح أحدث أغانيه "غير"

حسين الجسمي كتب - أحمد عمرو: طرح النجم حسين الجسمي أحدث أغانيه بعنوان "غير"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهي من ألحانه، و كلمات مانع بن سعيد العتيبة. من ألحانه، و كلمات مانع بن سعيد العتيبة. يذكر أن المطرب الإماراتي حسين الجسمي طرح سابقا أغنية بعنوان "مانسيتك"، عبر "يوتيوب"، و الأغنية من كلمات وألحان إسماعيل الفروجي، كما تخطت حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة.

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