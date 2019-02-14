نادى سينما ذوى القدرات الخاصة بمركز طلعت حرب

كتب - محمد فهمي

ضمن أنشطة قطاع صندوق التنمية الثقافية لذوى القدرات الخاصة، يقيم مركز طلعت حرب الثقافي"بالسيدة نفيسة" بالتعاون مع المركز القومى للسينما في الثانية عشر مساء السبت 16 فبراير، "نادى سينما

ذوى القدرات الخاصة".

ويعرض النادي فيلمى "اسمى نور" إخراج هيثم عبدالحميد، "الدليل" إخراج نسرين عزالدين، يعقب عرض الفيلمين ندوة بحضور بطلة

فيلم "اسمى نور" تديرها الناقدة شاهنده محمد على . كما تقام على هامش العروض ورش رسوم متحركه مع الفنانين: حنان حسنى، انجى محمود، خلود سلمان، ريهام حسنى ،اميره مصطفى و يشرف عليها أسامة أبو زيد ود. لمياء رجائي.