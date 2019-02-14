رومانسية حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب في عيد الحب

حسام حبيب وشيرين كتبت - تقى عادل نشر الفنان حسام حبيب، صورة لزوجته الفنانة شيرين بمناسبة عيد الحب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وتوجه حسام برسالة رومانسية إلى شيرين قائلاً:" كل سنة وكل يوم وكل ساعة وكل ثانيه وانت ملكة قلبي كل سنة وانتي الهوا اللي بتنفسه والحب اللى عمري ما حسيت معناه بجد إلا معاكى بحبك". وكل ثانيه وانت ملكة قلبي كل سنة وانتي الهوا اللي بتنفسه والحب اللى عمري ما حسيت معناه بجد إلا معاكى بحبك". يذكر أن حسام تزوج من شيرين في شهر إبريل 2018 بعد ظهورهم سوياً في عدة مناسبات أثارت الأقاويل حولهم بوجود قصة حب بينهما، وجمعهم عمل غنائي بعنوان"كل ماأغني" الذي طرح منذ عامين.

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