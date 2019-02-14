ميرهان حسين تغادر سجن القناطر بعد قضاء فترة عقوبتها

غادرت الفنانة ميرهان حسين سجن القناطر، بعد الحكم الصادر عليها بالسجن لمدة أسبوعين، نتيجة الاعتداء على ضابط، وأيضاً قيادة السيارة تحت تأثير مسكر، ومن المؤكد أن يتم الإعفاء عنها بعد الانتهاء من كافة الإجراءات في قسم الهرم.

أكد الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، عودة الفنانة ميرهان حسين للفن وممارسة عملها في مجال التمثيل؛ لأن قضيتها غير مخلة بالشرف.

والجدير بالذكر، أن الفنانة ميرهان حسين تستعد لمسلسل «قيد عائلي»، والذي من المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل، والذي يشارك في بطولته: ميرفت أمين، وعزت العلايلي، وبوسي، ومحمد محمود عبدالعزيز، وهدى، وصبري، وفواز، ومن تأليف محمد رجاء، وميشيل نبيل، ومن إخراج تامر حمزة.

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كما تستعد لمسلسل «علامة استفهام»، والذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل، والذي يشارك في بطولته: محمد رجب، ونورهان، وهيثم أحمد زكي، ومي سليم، وإدوارد، ومن تأليف إسلام حافظ، ومن إخراج سميح النقاش.

ومن آخر الأعمال الدرامية للفنانة ميرهان حسين، مسلسل «الأب الروحي، الجزء الثاني»، والذي يشارك في بطولته: أحمد عبدالعزيز، وسوسن بدر، ومحمد عادل، وعمر الشناوي، ومحمود متولي، ومن تأليف هاني سرحان، ومن إخراج تامر حمزة.

وأيضاً شاركت في مسلسل أيوب، الذي عرض في رمضان الماضي، والذي شارك في بطولته: مصطفى شعبان، وأيتن عامر، ومحمد لطفي، ومن إخراج أحمد صالح، ومن تأليف محمد سيد بشير.