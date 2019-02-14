دينا فؤاد: سعيدة بردود الأفعال على فيلم ساعة رضا

عبرت الفنانة دينا فؤاد خلال لقائها ببرنامج «الراديو بيضحك»، الذي تقدمه الإذاعية فاطمة مصطفى على الراديو 9090، عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها على دورها في فيلم «ساعة رضا»، الذي انطلق عرضه في صالات السينما مؤخراً؛ معتبرةً أن الفيلم يمثل تحدياً لها؛ لأنها تجسد فيه أربع شخصيات مختلفة.
وأضافت «فؤاد»: إن الفيلم يعتمد على كوميديا الفانتازيا «تناول الواقع الحياتي من رؤية غير مألوفة»، وسعدت بفكرته منذ أن قرأت السيناريو الخاص به؛ مشيرة إلى أنها تجسد شخصية فتاة تفقد ذاكرتها، وتنطلق فى كل مرة بشخصية مختلفة راقصة، ومدرسة، وجامعية.
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ونفت أن تكون شعرت بضيق من طول فترة التصوير؛ قائلة: «إن لكل عمل ظروفه الخاصة به، وثمة أعمال تنجز سريعاً، وأخرى تستغرق بعض الوقت».
وأكدت، أن المهم بالنسبة لها، أن تقدم الدور بالشكل الذي يجعلها راضية عنه؛ لافتة إلى أن استغراق الفيلم وقتاً في التصوير، أفادها فيما يتعلق بالفارق الزمني بين تصوير كل شخصية.
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