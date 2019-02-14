صور: نشوى مصطفى تنشر حالة من البهجة فى المعهد القومى للأورام

قامت الفنانة نشوى مصطفى بزيارة المعهد القومي للأورام لدعم مرضى السرطان، وقالت: «إن المعهد القومي للأورام ٧٧٧ هو أكثر الجهات التي تحتاج إلى دعم وتبرعات الشعب المصري كله أفرادًا وشركات، لأنه يعالج كل المرضى من مختلف الأعمار بالمجان وإن من واجبنا دعمه لتخفيف قوائم الانتظار.»

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ودعت كل الناس للتبرع للمعهد، وخصوصًا بعد أن شاهدت الأعداد الهائلة المترددة عليه وقالت: «إن المعهد أنسب مكان لتلقي أي تبرعات أو صدقات، وخصوصًا أنه جهة حكومية موثوق فيها وتشرف عليه الرقابة الإدارية ليل نهار»، وكعادتها نشرت حالة من البهجة أثناء جولتها داخل المعهد، وحرصت على المرور على كل الأقسام وأشادت بمستوى ودور الصيدلية الإكلينيكية، وحرصت على إجراء تحليل فيروس سي التابع لحملة ١٠٠ مليون صحة داخل المعهد لتشجيع المرضى وأقاربهم والعاملين في المستشفى على إجرائه، وأكدت أنها سوف تعاود الزيارة مرة أخرى.