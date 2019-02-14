التعليق الأول لنقابة الممثلين بعد خروج مريهان حسين من السجن

أكد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن الفنانة ميرهان حسين تستطيع أن تمارس عملها بشكل طبيعي في الفن بعد خروجها من السجن.

وقال زكي إن ميرهان لن تخضع لمجلس تأديب بعد خروجها من السجن ولن تتخذ النقابة أي إجراء ضدها، حيث إن قضيتها ليست مخلة بالشرف.

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وغادرت الفنانة ميرهان حسين محبسها بسجن النساء في القناطر، بعد قضائها مدة العقوبة عليها بالحبس أسبوعين في قضية كمين الهرم، وفق مصادر قضائية.

وكانت الفنانة ميرهان حسين، سلمت نفسها لقسم شرطة الهرم، لتنفيذ الحكم الصادر ضدها، بالحبس أسبوعين، في قضية «كمين الهرم».