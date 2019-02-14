أحلام: أحتفل بعيد ميلادي الـ 24!

مازحت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، جمهورها خلال تغريدة عبر «تويتر»، أخفت فيها عمرها الحقيقي، بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق اليوم 13 فبراير.

وكتبت أحلام في تغريدتها لجمهورها: «أحتفل اليوم مع جمهوري بيوم ميلادي الـ24 سنة، كل عام وأنتم حبايبي، كل عام وأنتم معاي، كل عام وأنتم بألف خير، ودعمي واستمراريتي بعد الله تعالى، وشكرًا على محبتكم، واللي يحب يوحد هالصوره اللي وصلتني من واحد من جمهوري يحطها على بروفايله، وشاركوني #هشتاق #HBDQUEENAHLAM».

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ويوافق الأربعاء، يوم عيد ميلاد الفنانة أحلام الشامسي، التي تحتفل ببلوغها 51 عاماً، وهذا ما صححه الجمهور لها عبر تعليقاتهم على تدوينتها، وينتظر أن تحتفل به مساءً، مع الأهل والأصدقاء.