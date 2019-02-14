شاهدوا.. حادث قاتل بين تلفريك ومظلي في تركيا

كتب امير فتحي في الخميس 14 فبراير 2019 06:41 مساءً -

لقي شخص مصرعه فيما أصيب آخر بتركيا، بعدما اصطدما بعربة من القطار الهوائي (تلفريك) أثناء هبوطهما بمظلة في شمال البلاد. وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الضحيتين اصطدما بالعربة في الهواء ثم سقطا أرضا، ويرقد الشخص المصاب بالمستشفى في حالة حرجة جدا.

وذكرت مصادر محلية أن تغيرا مفاجئا في حركة الرياح بمحافظة أردو التركية هو الذي أدى إلى انحراف المظلة صوب مسار القطار الهوائي.

وكان المدرب حسين إلهان الذي لقي حتفه في الحادث بصدد مرافقة شاب يجري عملية الهبوط بالمنطاد لأول مرة.

وتم نقل إلهان إلى المستشفى لأجل تلقي العلاج لكنه سرعان ما فارق الحياة بسبب الجروح الخطيرة التي أصيب بها في منطقة الرأس.

وسبق للمدرب الذي لقي مصرعه في الحادثة، حسين إلهان، أن شهد حادثتين سابقتين أثناء الهبوط بالمنطاد.

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