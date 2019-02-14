ياسمين الخطيب تحدث أزمة بين تامر أمين وزوجته.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قدم الإعلامي المصري تامر أمين مع زميلته الإعلامية ياسمين الخطيب فقرة عن الفلانتين، صورا فيها حال العشاق في هذا اليوم، بشكل تمثيلي.

ياسمين نشرت صورة جمعتها بتامر من الفقرة قبل عرضها، وذلك على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”، والتي ظهرت فيها ممسكة بوردة حمراء، بينما ارتدى تامر جاكيت أحمر وأمسك بدبدوب بنفس اللون.

الإعلامية المصرية أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “بعد ٥ سنين زمالة تامر اعترف لي بحبه أمام الكاميرا.. تابعونا غداً في حلقة عيد الحب على #آخر_النهار مع #ياسمين_الخطيب و #تامر_أمين”، وهو ما أثار جدلا كبيرا.

تامر كشف في حلقة الأربعاء من برنامجه “آخر النهار”، أن هذه الصورة تسببت في أزمة بينه وبين زوجته، حيث أنه معتاد على أن يستيقظ على كوب من القهوة لكنه استيقظ هذا اليوم على الموبايل في يد زوجته وتقول له: “ما هذا” في إشارة إلى الصورة.

الإعلامي المصري أكد أنه شرح لزوجته الأمر، وأخبرها أن الصورة ما هي إلا ترويج للفقرة، لافتا إلى أنها تفهمت في النهاية، وذلك لأنها أيضا تعرف ياسمين وتربطهما صداقة.

وأقسم تامر على الهواء أن هذه الفقرة ما هي إلا تمثيل وليست حقيقية، وقال مازحا: “والله العظيم تمثيل عليا الطلاق بالتلاتة تمثيل”، فقالت ياسمين إن الجمهور بالتأكيد سيفهم أنه مجرد تمثيلي لكونها هي وتامر فاشلان في التمثيل، هذا بالإضافة إلى أنهما لا يمكن أن تجمعهما قصة حب، لكونهما دائما مختلفين.

وكانت قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا صورة للإعلامية المصرية ياسمين الخطيب وهي في أحضان المخرج خالد يوسف، وسببت الصورة حالة من الجدل بين جمهور الطرفين متسائلين عن طبيعة علاقتهما، وهو ما دفع ياسمين للكشف عن زواجها من خالد يوسف لمدة عامين قبل أن يتم الانفصال.