تامر حسني ينشر فيديو لأسيويين يغنون «كل مرة» .. ويكشف سرًا عنها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري تامر حسني، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بفيديو لطلاب إحدى المدارس بشرق آسيا، خلال تعلمهم لأغنية «كل مرة».

تامر حسني، كشف في تعليقه على الفيديو سرًا عن الأغنية قائلًا: «حد فيكم عمره تخيل إن الأغنية دي ٣ جُمل بس؟».

وأضاف: «اللي عايز اقوله إن ممكن البساطة توصلك لأبعد مدا أغنية من ٣ جُمل وأقل أغنية متكلفه رغم بساطتها لكنها وصلت إن المدارس في شرق آسيا بيتعلموها».

وتابع: «متستهونش بالبساطة بس أهم حاجة تكون طالعة من القلب ويكون فيها ولو فكرة بسيطة بس جديدة كل مرة .. كلمات والحان تامر حسني».

يذكر أن أغنية «كل مرة»، تم تقديمها في فيلم «سيد العاطفي»، والذي قام ببطولته الفنان تامر حسني، والفنانة زينة عام 2005.

من ناحية أخرى ، تشارك زينة في الوقت الحالي مع الفنان تامر حسني، في بطولة فيلم “كل سنة وأنت طيب”، ويشاركهما البطولة كل من خالد الصاوي وعائشة بن أحمد، عزت أبو عوف، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، ومن تأليف محمد عبدالمعطي وإنتاج نيوسينشري.