مريم حسين تتلقى هدية ثمينة بمناسبة الفلانتين.. من أرسلها؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

كشفت الفنانة العراقية مريم حسين عن تلقيها هدية ثمينة بمناسبة الاحتفال بالفلانتين، الخميس 14 فبراير.

الفنانة العراقية استعرضت الهدية من خلال صورة نشرتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والتي كانت عبارة عن سيارة بيضاء أنيقة ملفوفة بشريط أحمر.

مريم ظهرت في الصورة جالسة فوق السيارة وتحمل الكثير من البالونات الحمراء، وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “الفلانتين وصل مع مفاجأة ضخمة”، دون أن تكشف هوية مرسل الهدية.

وكان عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل، زوج الفنانة العراقية مريم حسين، قد احتفل بزفافه من فتاة أخرى، بشكل مفاجئ، حيث ظهر في مقطع فيديو من الزفاف وهو يراقص عروسه ويقبل يدها ورأسها ، في حين حرص على عدم الكشف عن وجهها بشكل واضح.

وكشفت الفنانة مريم حسين من قبل أن فيصل الفيصل لم يطلقها حتى الآن رغم أنهما منفصلين منذ فترة طويلة، وأنها ستقوم برفع قضية خلع ضده بعد خروجه من السجن إذا لم يصطلح.

يذكر أن مريم كانت قد صرحت من قبل أنه صدر ضد زوجها حكم بالسجن لمدة عام و 100جلدة وغرامة 30 ألف ريال، وذلك بتهمة الإساءة لسمعتها وسبها وقذفها، بالإضافة إلى زواجه منها بدون أخذ تصريح، نافية أن تكون هي من رفعت دعوى ضده.