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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
كشف الممثل والنجم الأمريكي الشهير بيل كوسبي، البالغ من العمر 81 عاما، خلال تصريحه الأول لأحد المصادر الصحفية بعد سجنه، قائلا إنه غير نادم على شيء، ويعتبر نفسه سجينًا سياسيًا مثل غاندي ونيلسون مانديلا.
وكانت محكمة أمريكية، قد وجهت للممثل الكوميدي الشهير بيل كوسبي 3 اتهامات بارتكاب اعتداء جنسي، ما يعرضه لعقوبة السجن لمدة تصل لـ10 سنوات عن كل تهمة.
ومن جانبه شدد المدعي العام وقتها على ضرورة احتجاز المتهم لأنه “شخص لديه ثروة هائلة” ويمكنه الفرار على متن طائرة خاصة.
وجاء حكم المحلفين بسجن كوسبي، وذلك في نهاية إعادة محاكمته بعد أن كانت هيئة محلفين سابقة فشلت في الوصول إلى قرار في يونيو 2017.
والجدير بالذكر أن المحكمة كانت قد ألغت كفالة كوزبي، إذ روفق إلى الخارج بأصفاد بعد أن ثبت عليه تهمة التخدير والاعتداء الجنسى ضد أندريا كونستاند فى منزله قبل 14 عاما.
وقال القاضى ستيفين أونيل، الذي حكم على النجم العالمي إن ما فعله كوزبى “كان جريمة خطيرة”، مضيفا “أستاذ كوزبى، لقد عاد الشيء لك، وأتى اليوم وأتى الوقت”، كما أوضح أن كوزبى سيصنف كـ “مفترس جنسى عنيف”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سجنه بتهم اعتداءات جنسية.. بيل كوسبي: أعتبر نفسي سجين سياسي مثل غاندي ومانديلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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