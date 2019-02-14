جان يامان يحصد جائزة أفضل ممثل صاعد باختيار مجلة GQ التركية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حصد الفنان التركي الشاب جان يامان جائزة أفضل ممثل صاعد عن دوره في مسلسل "الطائر المبكر" في حفل توزيع جوائز مجلة GQ التركية، وقامت بتسليمه الجائزة على المسرح الفنانة جوكشي باهادير.

وتألق يمان ببدلة رسمية من اللون الأسود مع قميص من اللون الأبيض، وأكمل إطلالته الكلاسيكية ببيون أسود، وتحدث يمان في أحد حواراته مع الصحافة على هامش الحفل عن زميلته في العمل ديميت أوزدمير قائلًا بأنه إنسان محظوظ لأنه يمثل إلى جانبها.

فيما رصدت عدسات المصورين النجمة ديميت اوزدمير لحظة تسلم زميلها جائزة أفضل ممثل صاعد، ووصف الجمهور والصحافة نظرات أوزدمير لزميلها بأنها مليئة بالحب والفخر.

كما حصد فيلم "الأعمال المنظمة 2" جائزة خاصة لدعم السينما التركية، وهو من بطولة الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ، والذي قدم من خلاله دورًا مميزًا، إلا انه لم يتمكن من حضور الحفل.

وحرص العديد من نجوم الدراما التركية على التواجد في هذه المناسبة، والتي تعد من أهم المناسبات التي تهتم بالنجوم والدراما التركية، من بينهم الفنان التركي اراس بولوت اينملي وحبيبته بيجه اونال، والفنانة ديميت أفجار، والنجم تيموتشين اسين والذي حصد جائزة أيقونة العام.