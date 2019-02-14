"بلقيس" تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير عبر إنستغرام

شاركت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، بصورها في أحدث جلسة تصوير خضعت لها بعدسة المصورdiana sofia. وأطلت بفستان أسود تميز الجزء العلوي منه بالتطريزات الراقية والفخامة، فيما اعتمد الجزء السفلي على القماش المميز الانسيابي. وتستعد الفنانة بلقيس لإحياء حفل غنائي في افتتاح بطولة الجولف التي تقام في مدينة جدة يوم 1 فبراير المقبل، ومن المقرر أن يشاركها في الحفل النجم العالمي شون بول. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا - المطربة بلقيس تتألق بفستان موف في أحدث جلسة تصوير لها - ياسمين عبد العزيز تنشر صورها في الجيم على "إنستغرام"

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