سامح حسين يبعث رسالة رومانسية لزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بعث الفنان سامح حسين، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، رسالة رومانسية لزوجته، بمناسبة عيد الحب.

ونشر "سامح" صورة تجمعه بزوجته، وعلق: "ربنا يخليكى ليّا يا أجمل زوجة وأشطر مؤلفة، فيلم عيش حياتك، فخور بيكي أوي، مافيش كلام أقدر أوصفك بيه غير إنى أقولك بحبك".

يذكر أن فيلم "عيش حياتك" الذي يعرض حاليا بالسينمات من تأليف وسام حامد، زوجة الفنان سامح حسين، ويشاركه بطولة العمل ساندي، إدوارد، وإخراج تامر بسيوني.