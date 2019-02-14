على وقع أزمتها المالية.. بدرية أحمد: أتعرض لمؤامرة لمنعي من التمثيل- فيديو

كشفت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد أنها تتعرض لمؤامرة، وذلك لمنعها من التمثيل والمشاركة بأي أعمال درامية جديدة، موضحة أنها تتلقى معلومات عن طلبها لدى الكثير من القائمين على الأعمال الفنية التي يتم تصويرها، ولكن أشخاصًا لم تسمهم يحولون دون وصول رقم هاتفها للقائمين على تلك الأعمال.

وأكدت بدرية – في فيديو عبر صفحتها بتطبيق ”إنستغرام“- أنها لا تبالغ أبدًا في أجرها، كما أنها خفضت منه مؤخرًا مما أصابها بأزمة مالية، لافتة إلى أنها بعد ذلك لن تحصل إلا على أجرها الحقيقي، ولن تقبل بتقديم أي تنازلات أو مجاملات.

ونفت الممثلة الإماراتية ما تردد حول إقدامها على الانتحار؛ بسبب الأزمة المالية التي تعرضت لها مؤخرًا، مشددة على أنها مؤمنة بالله وتعتبر الإمارات كلها بيتها، وإن لم تجد منزلًا لن تعترض أن تنام أمام البحر في بلادها.

ولفتت إلى أنها لن تستطيع قبول أي دعوات للسفر إلى خارج الإمارات إلا بعدما يقوم المحامي الخاص بها بتسوية قضاياها المالية، وبعدها ستكون سعيدة بالتوجه إلى كل الدول العربية.

وقالت إنه في حالة لم يتم تقديم أي عروض لها للمشاركة بدراما رمضان المقبل، ستضطر للتفاعل والتواصل مع جمهورها من خلال موقع ”يوتيوب“، موضحة أنها ستقيم العديد من الفعاليات والمسابقات، وتقدم ”اسكتشات“ فنية وتدعم المواهب الجديدة.

وهاجمت بدرية أحمد بعض متابعيها الذين طالبوها بالكشف عن عمرها الحقيقي، خصوصًا بعدما قال البعض إن عمرها 56 سنة، ما أثار غضبها وردت قائلة: ”قلة أدب ما راح رد عليكم“.

ولفتت إلى أنها أغلقت حسابها على ”تويتر“ منذ حوالي 5 سنوات؛ لأنها لم تكن تحب التعامل معه وتراه مليئًا بالحروب، موضحة أنها تفضل التواصل ”لايف“ مع جمهورها عبر ”سناب شات“ و“إنستغرام“.