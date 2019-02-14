الفيلم السعودي الدنيا حفلة يفوز بجائزة لجنة التحكيم بمهرجان صاندانس الأمريكي

فاز الفيلم السعودي القصير “الدنيا حفلة” بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان صاندانس 2019 الأمريكي ، وهو أول فيلم سعودي يترشح لهذا المهرجان الذي يعد من أهم المهرجانات عالميًا في السينما المستقلة.

الفيلم القصير للمخرج رائد السماري، وتم اختيار الفيلم مسبقا للمشاركة في مسابقة لجنة التحكيم بمهرجان صاندانس الأمريكي، ليتنافس مع 51 فيلمًا آخر من مختلف دول العالم.

وفي إطار ذلك وجَّه المجلس السعودي للأفلام التابع للهيئة العامة للثقافة ، عبر حسابه بموقع “تويتر” تهنئة بفوز الفيلم ، بتغريدة جاء فيها: “نبارك للسينما السعودية فوز فيلم الدنيا حفلة للمخرج رائد السماري ، بجائزة لجنة التحكيم من Sundance Film Festival 2019 ، والذي سعدنا في وقت سابق بعرضه بشكل خاص للجمهور مطلع العام الجاري.. مبروك لفريق العمل ، وإلى مزيد من الإنجازات الوطنية”.

يُذكر بأن المجلس السعودي للأفلام كان قد نظم خلال شهر يناير الماضي ، العرض الأول والخاص لفيلم “الدنيا حفلة” في الرياض ، بحضور نخبة من المهتمين بصناعة الأفلام في المملكة ، وتلا العرض جلسة نقاشية مع طاقم العمل ، وذلك قبل عرضه في مهرجان صندانس الأمريكي الذي يعد أهم مهرجان عالمي للسينما المستقلة.

وتدور قصة الفيلم السعودي “الدنيا حفلة” وهو من بطولة سارة بالغنيم ورهف ، حول البطلة دنيا التي تخطط لإقامة حفل تخرجها من الجامعة ، ولكن تصادفها سلسلة من المشاكل قبل موعد الحفل ، والتي تحاول تخطيها والعثور على حلول لها لإنقاذ الحفل.