الليلة..مصطفى قمر مع هشام عباس في شريط كوكتيل

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يستضيف الفنان هشام عباس في برنامجه الغنائي "شريط كوكتيل" الفنان مصطفى قمر.
ويعرض البرنامج في تمام العاشرة مساءً، على قناة الحياة، ويتحدثمصطفى عن بدايات مشواره الفني مع هشام وأهم الأغنيات التي جمعتهم في تلك الفترة،خاصة فترة
تعتمد فكرة البرنامج على استضافة مجموعة من الفنانيين، يدور بينهم أحاديث غنائية وفنية وشخصية، وتقديم أغنياتهم في نهاية اللقاء في "شريط كوكتيل".
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