الليلة..مصطفى قمر مع هشام عباس في شريط كوكتيل

مصطفى قمر

كتبت - تقى عادل

يستضيف الفنان هشام عباس في برنامجه الغنائي "شريط كوكتيل" الفنان مصطفى قمر.

ويعرض البرنامج في تمام العاشرة مساءً، على قناة الحياة، ويتحدث

مصطفى عن بدايات مشواره الفني مع هشام وأهم الأغنيات التي جمعتهم في تلك الفترة،خاصة فترةالتسعينات من عمرهم الفني، وكواليس أعماله الفنية القادمة.

تعتمد فكرة البرنامج على استضافة مجموعة من الفنانيين، يدور بينهم أحاديث غنائية وفنية وشخصية، وتقديم أغنياتهم في نهاية اللقاء في "شريط كوكتيل".