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أعرب المخرج السينمائي، عادل عوض، نجل الفنان الراحل محمد عوض، عن حزنه الشديد، بخبر وفاة الفنانة نادية فهمي، مشيراً إلى أنها كانت صاحبة قلب طيب، ودائماً ما كان يذكرها والده بأنها فنانةوفية، وتنبأ لها بمستقبل باهر، فقد كانت عضوه بفرقته «فرقة الكوميدي المصرية (فرقة محمد عوض)»، والتي قدمت العديد من الأعمال الفنية، من أبرزها مسرحية
وقال عوض إن الفنانة نادية فهمي شاركت والده الراحل محمد عوض، العديد من الأفلام في بداية تاريخها المهني، وكان من أبرزها، مسلسل «برج الحظ» ومسلسل «شرارة»، لافتاً إلى أن الوسط الفني قد خسر اليوم فنانة عظيمة.
كانت هذه تفاصيل خبر عادل عوض» عن «نادية فهمي»: رحلت صديقة والدي الوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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