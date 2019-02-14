بسبب الورد وعيد الحب.. الحرب تشتعل بين ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج

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بعدما نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عدة مقاطع فيديو للهدية المرسلة لها في عيد الحب وهي بوكية ورد، وكارت يتضمن كلمات رومانسية، وجاء رد ياسمين بصورة ساخرة مثل: "وعايزنا نرجع زي زمان قول للزمان إرجع يازمان"،"ماتشوف جوزك يا إسماعيل بيه".
إستنتج المتابعين أن المقصود بهذه الكلمات هو طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة، وزوجته الفنانة "ريهام حجاج"، وهو الأمر الذي جعل الغيرة تشتعل لتظهر
جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز انفصلت مؤخرًا عن رجل الاعمال محمد حلاوة، بعد زواج دام 17 عامًا.
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