بعد التأجيل..موعد جديد لحفل مسار إجباري في ساقية الصاوي

كتبت - تقى عادل

استقر الفريق الغنائي الشهير مؤخراً على موعد حفلهم الغنائي احتفالاً بألبومهم الجديد"الألبوم"، بعد تعرضه للتأجيل، حيث كان من المقرر إقامة حفلهم مطلع فبراير

الجاري، ليقام حفلتين متتاليتين يوم السبت الموافق 2 مارس القادم في ساقية الصاوي.

ويقام الحفل الأول في تمام الساعة الـ4 عصراً، أما الحفل الثاني فيبدأ في السابعة والنصف مساءً.

يذكر أن مسار إجباري أصدر ألبومهم في شهر نوفمبر 2018، وضم 8 أغنيات منهم"فاكرة، نهايات الحكاوي، كائن فضائي، صياد".