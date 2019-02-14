استقر الفريق الغنائي الشهير مؤخراً على موعد حفلهم الغنائي احتفالاً بألبومهم الجديد"الألبوم"، بعد تعرضه للتأجيل، حيث كان من المقرر إقامة حفلهم مطلع فبرايرالجاري، ليقام حفلتين متتاليتين يوم السبت الموافق 2 مارس القادم في ساقية الصاوي.
ويقام الحفل الأول في تمام الساعة الـ4 عصراً، أما الحفل الثاني فيبدأ في السابعة والنصف مساءً.
يذكر أن مسار إجباري أصدر ألبومهم في شهر نوفمبر 2018، وضم 8 أغنيات منهم"فاكرة، نهايات الحكاوي، كائن فضائي، صياد".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد التأجيل..موعد جديد لحفل مسار إجباري في ساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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