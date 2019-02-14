وصول جثمان الفنانة نادية فهمي لمسجد السيدة نفيسة

الفنانة نادية فهميكتب- محمد عيسى:
وصل منذ قليل جثمان الفنانة نادية فهمي، لمسجد السيدة نفيسة، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليه بعد صلاة العصر، وسط انعدام الحضور من نجومالفن سوى زوجها السابق الفنان سامح الصريطي.
يذكر أن الفنانة نادية فهمي توفيت صباح اليوم الخميس بالقاهرة،
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