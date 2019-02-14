موجز "الفن": ماجد المصري في صراع مع محمد رمضان.. وهل ستشارك سيرين عبد النور في باب الحارة؟

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية خاص الفن- هل تشارك سيرين عبد النور في باب الحارة؟ أحلام تحتفل بعيد ميلادها مع محبيها وماذا كشفت عن عمرها؟‎ غادة عبد الرازق تنفي إشاعة طلاق إبنتها‎- بالصورة نيكول سابا توضح حقيقة رفضها المشاركة في مسلسل "فالنتينو" مع عادل امام‎-بالصورة بالفيديو - دنيا بطمة وزوجها يتعمّدان إخافة ابنتهما وهي تتلفظ أولى كلماتها خاص الفن- ماجد المصري يدخل في صراعات مع محمد رمضان تصريحات مقلقة لـ جورج كلوني عن مصير ميغان ماركل المزيد المزيد

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