خاص بالفيديو- الموريكس دور في عيدها الـ 19 تعلن عن تكريم مشاهير أتراك

ميرنا وليد - بيروت - طوت جائزة ​الموريكس دور​ عامها الماضي لتستقبل عاماً جديداً مفعماً بالتجدّد والإبتكار والإبداع.

19 عاماً من الخبرة والنجاح، تثبت جائزة الموريكس دور في كل خطوة من خطواتها أنها محطة ينتظرها الكثيرون حتى المقاطعون لأنها مع مرور السنوات ترسخت على الخريطة السياحية في لبنان وهذا العام ينطلق الموسم الصيفي مع إعلان الفائزين بالجائزة ليلة 7 نيسان/أبريل 2019.

وسط الزحمة في الإنتاج الدرامي والأعمال الغنائية اللافتة في العام الماضي، تشعر لجنة الموريكس دور بالمسؤولية كما الحيرة حول هوية الفائزين بالجائزة هذا العام، لا يُهدر حق لأحد طالما المصداقية والشفافية شعارها الدائم.

وتحتفل اليوم الموريكس دور بعامها الجديد بالرقص والفرح والموسيقى وسط حشد كبير من نجوم الفن والتمثيل والإعلام والإخراج والكتّاب والسياسيين والأصدقاء في أحد مطاعم خليج جونية.

وفي هذه المناسبة احتفل الدكتور ​فادي حلو​ أحد القييمين على جائزة الموريكس دور بعيد ميلاده الذي يتزامن مع عيد الجائزة وكشف لموقع "الفن": أن الموريكس دور تحضر مفاجآت عديدة من ناحية المشهدية والمضمون وضيوف السهرة بالإضافة الى نجوم عالميين وأتراك وأسماء من لبنان تظهر للمرة الأولى".

وأكّدت رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المرّ "أنَّ مثل هذه المهرجانات هي وجه لبنان الحقيقي المليء بالفرح والسعادة والسياحة والثقافة".

وكان لافتاً حضور الممثلة ​نادين الراسي​ التي تحرص على المشاركة في كل عام بعيد الموريكس باعتبارها صفقت في السنوات الماضية للفائزين في حين لم يصفق لها أحد حين كانت تفوز في هذه الجائزة.

كما حضر الممثل يورغو شلهوب إلى جانب والديه جورج شلهوب وإلسي فرنيني وفريق عمل مسلسل "حبيبي اللدود" الممثل بيدرو طايع والممثلة روان طحطوح وعلى رأسهم الكاتبة منى طايع.

وتخلل الحفل تكريم خاص لليدي مادونا على مسيرتها طيلة السنوات الماضية والتي لم تتوقف يوماً عن بث الفن والفرح والموسيقى في أعمالها الإستعراضية.

مشاهير كثيرون شاركوا في هذا الإحتفال وتحدثوا الى كاميرا الفن وتمنّوا أطيب التمنيات للجائزة في هذا التقرير.

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