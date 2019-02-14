عودة عرفان خان إلى الهند بعد تلقي العلاج في لندن

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

عاد الممثل الهندي عرفان خان، الذي كان يخضع لعلاج أورام الغدد الصماء العصبية في لندن، إلى بلده الأم، الأربعاء 13 فبراير، مما يُعتقد أنه توقف مؤقت عن مواصلة العلاج لأسباب غير مُعلنة.

وقد دفع وصوله إلى البلاد بالفعل إلى اثارة تكهنات عند البعض تشير أنه سيبدأ تصوير تتمة فيلمه Hindi Medium الذي أطلق الجزء الأول منه عام 2017، وسيجري تصوير الجزء الثاني في 22 فبراير ويذكر البعض انه سيجري علاجه بأحد المستشفيات هنا.

وأكد مصدر مقرب من الممثل أن النجم المشهور عالميا قد عاد ولكنه رفض الاجابة عن أي أسئلة أخرى. وعن ذلك يقول: “لقد عاد”عرفان”إلى” مومباي، ولكن الناس ينشرون جميع أنواع القصص دون أي تأكيد، وهي ليست صحيحة “.

وأضاف المصدر بحسب ما أورده موقع hindustantimes: “سأحصل على معلومات محدثة عن صحته ومتى يستأنف العمل عندما أقابل الممثل قريبا”.

وفي مارس من العام الماضي، كشف نجم “جوراسيك بارك” انه تم تشخيص إصابته بورم نادر، وبعد فترة وجيزة، ذهب إلى لندن لتلقي العلاج.

وقال المصدر أيضا إن فيلمه Hindi Medium الجزء الثاني سيجري تصويره، غير أنه رفض تحديد موعد لذلك، يدور الفيلم حول زوجين يريدان إعطاء ابنتهما أفضل تعليم بحيث تصبح مقبولة من قبل النخبة في المجتمع، كما تضم الممثلة الباكستانية صبا قمر.