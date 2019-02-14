نجمة بوليود شيباني دانديكار تحتفل بزفاف شقيقتها

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

احتفلت الفنانة الهندية شيباني دانديكار shibani dandekar الاثنين 11 فبراير، بزفاف شقيقتها الصغيرة ابيكشا، وقامت بنشر بعض الصور من حفل الزفاف الذي حضره عدد من أقاربها وأصدقائها.

دانديكار شاركت متابعيها رسالة رقيقة مع صورة للأخوات الثلاث، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وكتبت: “الإوزة الصغيرة هي الأولى التي فتحت الباب! “، ورافقتها بصورة زفاف بالابيض والاسود، في الصورة، وينظر إلى الأخوات تحت مظلة من الزهور، والعروس تمشي في الممر.

شوهد في حفل الزفاف الصديق الحميم لانوشا كاران كوندرا وهو يحمل أيضا المظلة مع الأخوات، وحتى صديق شيباني الممثل والمخرج فرحان اختار شهد حفل الزفاف.

في السياق ذاته، شاركت شيباني صوره مع فرحان على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير، وكانت الممثلة قد ارتبطت بعلاقة عاطفية من المخرج البوليوودي الشهير في أوائل العام الماضي.

وردا على سؤال في السابق عن كيفية تأثير تسليط الضوء على حياتها الشخصية، قالت شيباني “اعتقد ان ذلك يعتمد على الفرد وكيف يأخذ ذلك، هناك بعض الناس تتأثر بشدة بما يُكتب عنها، وهناك بعض الناس لا تهتم كثيرا”.